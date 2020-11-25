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Сильная гололедица ожидается вечером 25 ноября в Москве 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Водителям, не сменившим летнюю резину, не следует выезжать на дороги общего пользования в Москве из-за гололедицы, которая ожидается в вечернее время. Об этом сообщили ТАСС в среду в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

"Настоятельно просим водителей, не сменивших летнюю резину, не выезжать сегодня на дороги. Соблюдайте дистанцию, правила дорожного движения и будьте внимательны — на дорогах гололедица", — сообщили в ЦОДД.

Там напомнили, что манера управления автомобилем в межсезонье и зимнее время года отличается от летней.

"Особенно важно соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких маневров. На заснеженной дороге машину может заносить, а тормозной путь становится длиннее. Поэтому автомобилям необходимо хорошее сцепление с асфальтом, которое могут обеспечить только зимние шины", — предупредили в ЦОДД.

Как добавили в пресс-службе, дежурная смена ситуационного центра организации следит за ситуацией на дорогах: при необходимости управляет светофорами, выводит оперативную информацию на табло, а также передает оперативным службам информацию о ДТП и происшествиях. Автомобилистам на дороге помогают 27 экипажей "Дорожного патруля".
Кроме того, главное управление МЧС по Московской области распространило экстренное предупреждение о тумане в ближайшие сутки с видимостью 300-800 м.

"Также с 18:00 мск 25 ноября ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, гололедица", — сообщается на сайте подмосковного главка МЧС.

Водителям советуют снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения, включить противотуманные фары и фонари, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений, а также не тормозить резко. В главке также обратили внимание водителей на то, что в условиях плохой видимости пешеходы хуже ориентируются на дороге.
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