Москвичам рассказали о погоде в выходные

Осадки ожидаются в столице в выходные, в воскресенье, 29 ноября, похолодает до минус четырех градусов. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

— В выходные дни у нас атмосферное давление повысится, погода будет облачная с прояснениями, местами будут приниматься небольшие осадки, — цитирует Позднякову РИА Новости

В воскресенье, 29 ноября, жителям столицы стоит ждать небольшого снега. Температура в этот день понизится с плюс двух градусов до минус четырех днем. При этом юго-западный ветер сменится на северо-восточный.