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Москвичам пообещали осадки и похолодание в выходные 

Вечерняя Москва 1 час назад
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Фото: РИА Новости
Осадки ожидаются в столице в выходные, в воскресенье, 29 ноября, похолодает до минус четырех градусов. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
— В выходные дни у нас атмосферное давление повысится, погода будет облачная с прояснениями, местами будут приниматься небольшие осадки, — цитирует Позднякову РИА Новости.
В воскресенье, 29 ноября, жителям столицы стоит ждать небольшого снега. Температура в этот день понизится с плюс двух градусов до минус четырех днем. При этом юго-западный ветер сменится на северо-восточный.
Ранее сообщалось, что «желтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье 25–26 ноября. Предупреждение действует с 21:00 25 ноября до 21:00 26 ноября.
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Погода , Новости Москвы
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