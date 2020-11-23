Когда циклон «Сара» покинет столицу

— В следующую ночь заглянет промежуточный гребень к нам, подморозит, чуть-чуть погода улучшится, а на второй день подойдет следующий циклон, но это не «Сара», это его собрат в системе гигантской североатлантической депрессии. Циклон уже придет под другим именем, — цитирует специалиста РИА Новости.
— Просто мы пока в теплом секторе, ситуация будет потихоньку улучшаться, у нас слабые осадки в виде мокрого снега. А в ночь и завтра днем мы опять окажемся в глубокой ложбине, в зоне неустойчивости, и мокрый снег будет идти средней интенсивности, но вполне себе значимый, — рассказал синоптик.