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Москвичей предупредили о мокром снеге в понедельник 

РИА Новости и ещё 2 22 ноября 2020
Москвичей предупредили о мокром снеге в понедельник
Фото: ТАСС
Москвичей в понедельник ожидает облачная погода, местами пройдет мокрый снег, температура в городе повысится до плюс 2, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"Александр Синенков.

"Облачно, местами пройдет мокрый снег, небольшой снег. Максимальная температура в столице составит 0…+2, по области -2…+3. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду", — сообщил Синенков.

Синоптик добавил, что в утренние часы существенно ухудшится видимость.
Атмосферное давление существенно не изменится и составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.
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Погода , Новости Москвы , Александр Синенков , РИА Новости
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