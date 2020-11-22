Москвичей предупредили о мокром снеге в понедельник 

Москвичей в понедельник ожидает облачная погода, местами пройдет мокрый снег, температура в городе повысится до плюс 2, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"Александр Синенков.
"Облачно, местами пройдет мокрый снег, небольшой снег. Максимальная температура в столице составит 0…+2, по области -2…+3. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду", — сообщил Синенков.
Синоптик добавил, что в утренние часы существенно ухудшится видимость.
Атмосферное давление существенно не изменится и составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.