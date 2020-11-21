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На Москву надвигается циклон «Сара» 

РИА Новости и ещё 9 1 час назад
Циклон "Сара" днем в воскресенье принесет сильный снегопад в Москву, пик придется на утро понедельника, когда видимость составит менее 1 километра, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"Евгений Тишковец.
По его словам, в ночь на воскресенье и в первую половину дня в Москве сохранится пасмурная погода, но без существенных осадков. Ночью, как отметил Тишковец, ожидается легкий мороз: температура воздуха в столице понизится до минус 2 — минус 4 градусов.

"Однако в разгар выходного скажется влияние теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном, из-за чего после 14-15 часов начнется снег, к вечеру усилится ветер и закружат метели, что ухудшит видимость. Дневная температура в мегаполисе не превысит ноль — минус 2. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду, вечером порывистый", — рассказал синоптик.

Он заявил, что натиск циклона "Сара" усилится в ночь на понедельник.

"Особенно в утренний час-пик снегопады усилятся, видимость ухудшится и станет менее 1 километра, на дорогах заносы, что приведет к заторам, а также перебоям в авиасообщении, минимальная температура минус 1 — минус 3, днем осадки ослабеют, ноль — плюс 2. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду" — уточнил Тишковец.

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Метеоролог подчеркнул, что показания барометров резко понизятся до 740 миллиметров ртутного столба, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых.
"Прогнозируется до 8-10 мм осадков, что составляет 15-20% месячной нормы. Высота снежного покрова составит 5-10 см, на юге Подмосковья 10-15 см, что соответствует климатическим показателям начала зимы", — добавил Тишковец.
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Погода , Видео , Новости Москвы , Евгений Тишковец , РИА Новости
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