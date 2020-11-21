Россиянам посоветовали «готовить санки»

«К декабрю надо готовить санки и лыжи. Но у нас зимы по всем многолетним наблюдениями становятся теплее. В этом году мы прогнозируем более холодную зиму, чем в предыдущем году», — заявил РИА Новости начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Он сообщил, что снег выпадет уже на следующей неделе в Подмосковье, на границе с Ярославской, Владимирской областями. При этом эксперт отметил, что сугробов ожидать пока не стоит.