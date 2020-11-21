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Погода в России: Россиянам посоветовали «готовить санки» 

Профиль 26 минут назад
Россиянам посоветовали «готовить санки»
Фото: ТАСС
В России вот-вот наступит климатическая зима, однако во многих городах снега все еще нет. Жителям Центрального региона рассказали, когда стоит ожидать холодов и снегопада.

«К декабрю надо готовить санки и лыжи. Но у нас зимы по всем многолетним наблюдениями становятся теплее. В этом году мы прогнозируем более холодную зиму, чем в предыдущем году», — заявил РИА Новости начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Он сообщил, что снег выпадет уже на следующей неделе в Подмосковье, на границе с Ярославской, Владимирской областями. При этом эксперт отметил, что сугробов ожидать пока не стоит.

Жителей европейской части России Варакин предупредил о гололедице, снеге и колебаниях температуры. По его словам, центр циклона будет находиться ближе к западу Центрального федерального округа, а столичный регион может избежать такой непогоды. В Ярославской, Тверской, Ивановской, Смоленской и Московской областях ожидаются «метеокачели»: колебания температуры, метели, гололедицы. Однако к концу ноября установится морозная погода без сильных перепадов.
Ранее метеоролог предупредил о сугробах в Московском регионе. На предстоящих выходных высота снежного покрова в Московском регионе может составить 5-6 сантиметров, а на следующей неделе — увеличиться до 20 сантиметров. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец добавил, что снег ожидается в Москве после полудня 20 ноября.
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Погода , Общество , Юрий Варакин , Евгений Тишковец , Росгидромет , РИА Новости , Московская область , Приморский Край , Ярославский
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