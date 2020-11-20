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Погода в Москве: Высота снежного покрова местами достигает 3 см 

Агентство «Москва» и ещё 1 45 минут назад
В Москве выпало 3 см снега
Фото: РИА Новости
Высота снежного покрова в Москве местами составляет 3 см, сообщает портал «Метеоновости».

«За три часа снегопада в Москве в среднем выпало 2 мм осадков. За период с 15:00 до 18:00 укрыло снегом, высота снежного покрова местами достигает 3 см. И до конца суток снег в столице продолжится. Температура воздуха повсюду стала отрицательной, накопление снежной массы продолжится», — говорится в сообщении.

Ранее главное управление МЧС России по Москве выпустило предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях. До утра 21 ноября ожидается мокрый снег, снег, гололед, местами сильная гололедица и усиление ветра с порывами 11-16 м/с.
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Погода , Новости Москвы , МЧС
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