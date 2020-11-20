В Москве выпало 3 см снега

«За три часа снегопада в Москве в среднем выпало 2 мм осадков. За период с 15:00 до 18:00 укрыло снегом, высота снежного покрова местами достигает 3 см. И до конца суток снег в столице продолжится. Температура воздуха повсюду стала отрицательной, накопление снежной массы продолжится», — говорится в сообщении.