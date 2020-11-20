Прогноз погоды: когда придет оттепель 

По данным метеорологов, нестабильной погода будет в западных регионах Европейской России. Там температуры будут падать ниже ноля, затем возвращаться в плюс, и все это — в сопровождении метелей и гололеда. Непогода охватит Московскую, Смоленскую, Ивановскую, Тверскую и Ярославскую области.

В последние пять дней месяца температуры станут стабильно отрицательными, но без морозов. Сильных снегопадов специалисты до конца месяца не ждут.

Тишковец отметил, что начало зимы в Москве будет мягким, с «умеренными» сугробами. По данным «Фобоса», температуры в первый зимний месяц окажутся выше нормы на два-три градуса (московская норма — это 3,5 ниже ноля днем, минус 8,6 градуса — ночью).

Количество снега в декабре не превысит норму (56 миллиметров).

Как сообщал «Рамблер», ранее прогноз погоды пообещал возвращение ледяных дождей в начале следующей недели.

В пятницу, 20 ноября, осадки в столичном регионе будут переходить в снег, на выходных немного похолодает, а в понедельник-вторник снова потеплеет. После этого могут начаться ледяные дожди, которые будут идти несколько дней подряд.