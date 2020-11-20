Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Прогноз погоды: когда придет оттепель 

Мария Иванова 1 час назад
Прогноз погоды: когда придет оттепель
Фото: ТАСС
Эксперт Росгидромета Юрий Варакин заявил, что прогноз погоды обещает россиянам метеокачели в конце ноября, сообщает РИА Новости. Главный специалист «Фобоса» Евгений Тишковец добавил, что потепления можно ждать только в декабре.
По данным метеорологов, нестабильной погода будет в западных регионах Европейской России. Там температуры будут падать ниже ноля, затем возвращаться в плюс, и все это — в сопровождении метелей и гололеда. Непогода охватит Московскую, Смоленскую, Ивановскую, Тверскую и Ярославскую области.
В последние пять дней месяца температуры станут стабильно отрицательными, но без морозов. Сильных снегопадов специалисты до конца месяца не ждут.
Тишковец отметил, что начало зимы в Москве будет мягким, с «умеренными» сугробами. По данным «Фобоса», температуры в первый зимний месяц окажутся выше нормы на два-три градуса (московская норма — это 3,5 ниже ноля днем, минус 8,6 градуса — ночью).
Количество снега в декабре не превысит норму (56 миллиметров).
Как сообщал «Рамблер», ранее прогноз погоды пообещал возвращение ледяных дождей в начале следующей недели.
В пятницу, 20 ноября, осадки в столичном регионе будут переходить в снег, на выходных немного похолодает, а в понедельник-вторник снова потеплеет. После этого могут начаться ледяные дожди, которые будут идти несколько дней подряд.
Видео дня. Футболисту Тарасову собирают деньги на алименты бывшей жене
Комментарии
Погода , Юрий Варакин , Евгений Тишковец , Росгидромет , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео испытаний украинского «Бурелома»
01:45
Появилось видео испытаний украинского «Бурелома»
Армия Оружие
Мужчину убили из-за защитной маски в Петербурге
00:25
Мужчину убили из-за защитной маски в Петербурге
Происшествия Криминал
Момент смертельного ДТП с автобусом в Москве попал на видео
00:19
Момент смертельного ДТП с автобусом в Москве попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео митинга рабочих в Старом Осколе
00:28
Опубликовано видео митинга рабочих в Старом Осколе
Происшествия
Появилось видео с мазутом в Авачинской бухте
01:00
Появилось видео с мазутом в Авачинской бухте
Происшествия
Новый проект защиты женщин попал на видео
06:59
Новый проект защиты женщин попал на видео
Общество
Появилось видео назначения новых послов Беларуси
01:13
Появилось видео назначения новых послов Беларуси
В мире
Видео автоколонны ВС Азербайджана в Карабахе
00:48
Видео автоколонны ВС Азербайджана в Карабахе
Армия
Появилось видео последствий ледяного дождя
02:19
Появилось видео последствий ледяного дождя
Происшествия
Появилось видео обращения Боярского к артистам
03:36
Появилось видео обращения Боярского к артистам
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение