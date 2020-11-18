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Погода в Москве: коммунальные службы подготовились к ледяному дождю 

РИАМО и ещё 3 2 часа назад
Коммунальные службы подготовились к ледяному дождю
Фото: РИАМО
Все коммунальные службы столицы готовы к устранению последствий ледяного дождя, который ожидается в среду с 19:00, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
В столице в среду объявили экстренное предупреждение из-за непогоды, прогнозируются мокрый снег, гололедица, метель, ледяной дождь и усиление ветра до 20 метров в секунду.

«Мы в ближайшее время ожидаем резкое ухудшение погоды, ориентировочно с 19:00. Погода будет проходить через нулевые отметки (температуры — ред.), и ожидаем осадки, а точнее при минусовых температурах это будет ледяной дождь. Поэтому наша задача — обеспечить необходимые условия для нормальной жизнедеятельности в городе, нормальное движение автомобильного транспорта, пешеходов», — сказал Бирюков.

Он добавил, что приняты меры для того, чтобы с наступлением подобных погодных условий провести обработку улично-дорожной сети, пешеходно-тропиночной сети и будут применены мелкогравийная крошка, которая работает в таких условиях более эффективно, противогололедные материалы Заместитель мэра Москвы подчеркнул, что в ночное время вручную планируют убирать остановки общественного транспорта.

«Одним словом — вся городская система готова к таким аномальным явлениям природы», — подчеркнул Бирюков.

Он добавил, что подобные погодные условия в последние годы — не редкость, но коммунальные службы с достоинством справляются со всеми поставленными задачами. ​
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Погода , Новости Москвы , Петр Бирюков
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