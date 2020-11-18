Коммунальные службы подготовились к ледяному дождю

Все коммунальные службы столицы готовы к устранению последствий ледяного дождя, который ожидается в среду с 19:00, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков

В столице в среду объявили экстренное предупреждение из-за непогоды, прогнозируются мокрый снег, гололедица, метель, ледяной дождь и усиление ветра до 20 метров в секунду.

«Мы в ближайшее время ожидаем резкое ухудшение погоды, ориентировочно с 19:00. Погода будет проходить через нулевые отметки (температуры — ред.), и ожидаем осадки, а точнее при минусовых температурах это будет ледяной дождь. Поэтому наша задача — обеспечить необходимые условия для нормальной жизнедеятельности в городе, нормальное движение автомобильного транспорта, пешеходов», — сказал Бирюков.

Он добавил, что приняты меры для того, чтобы с наступлением подобных погодных условий провести обработку улично-дорожной сети, пешеходно-тропиночной сети и будут применены мелкогравийная крошка, которая работает в таких условиях более эффективно, противогололедные материалы Заместитель мэра Москвы подчеркнул, что в ночное время вручную планируют убирать остановки общественного транспорта.

«Одним словом — вся городская система готова к таким аномальным явлениям природы», — подчеркнул Бирюков.

Он добавил, что подобные погодные условия в последние годы — не редкость, но коммунальные службы с достоинством справляются со всеми поставленными задачами. ​