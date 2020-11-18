Синоптики рассказали о снеге в Москве

«Днем 20 ноября столица окажется в зоне холодного атмосферного фронта, начнется небольшой снег, который усилится в ночь на 21 ноября. Снег станет приниматься при отрицательной температуре воздуха, поэтому таять не будет. И к утру субботы сформируется снежный покров высотой 2-4 см», — говорится в сообщении.