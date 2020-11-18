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Погода в Москве: К утру субботы сформируется снежный покров 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Синоптики рассказали о снеге в Москве
Фото: РИА Новости
В столице в пятницу, 20 ноября, начнет выпадать снег, а к утру субботы уже сформируется снежный покров высотой до 4 см. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«Днем 20 ноября столица окажется в зоне холодного атмосферного фронта, начнется небольшой снег, который усилится в ночь на 21 ноября. Снег станет приниматься при отрицательной температуре воздуха, поэтому таять не будет. И к утру субботы сформируется снежный покров высотой 2-4 см», — говорится в сообщении.

Снег скорее всего растает, отметили синоптики.
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Погода , Новости Москвы
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