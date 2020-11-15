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Москвичей предупредили о мокром снеге с дождем в воскресенье 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Москвичей предупредили о мокром снеге с дождем
Фото: РИА Новости
Облачная погода, местами небольшой мокрый снег с дождём ожидают москвичей в воскресенье, воздух в столице прогреется до плюс 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"Михаил Леус.

"В Москве облачно, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, плюс 1-3 в городе, в Подмосковье от минус одного до плюс 4", — сказал Леус.

Синоптик добавил, что ожидается юго-восточный ветер, 4-9 метров в секунду.
Атмосферное давление будет меняться мало и составит 759 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы.
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Погода , Новости Москвы , РИА Новости , Московская область
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