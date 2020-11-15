Москвичей предупредили о мокром снеге с дождем

Облачная погода, местами небольшой мокрый снег с дождём ожидают москвичей в воскресенье, воздух в столице прогреется до плюс 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"Михаил Леус.
"В Москве облачно, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, плюс 1-3 в городе, в Подмосковье от минус одного до плюс 4", — сказал Леус.
Синоптик добавил, что ожидается юго-восточный ветер, 4-9 метров в секунду.
Атмосферное давление будет меняться мало и составит 759 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы.