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Вильфанд объяснил температурный парадокс в России 

Lenta.ru и ещё 1 15 минут назад
Вильфанд объяснил температурный парадокс в России
Фото: РИА Новости
В ноябре одинаковые температуры наблюдаются в разных частях России, например в Астрахани и Салехарде (ЯНАО), что создает температурный парадокс. Его причины РИА Новости объяснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Он отметил, что на юге европейской части России минимальные температуры доходили до минус 10-12 градусов, в Салехарде — до минус шести.

«Получается выравнивание температурного режима. Он достаточно однородный на европейской территории и на севере Западной Сибири», — сказал синоптик.

По его словам, температура ниже нормы на четыре-семь градусов в Южном федеральном округе и на Северном Кавказе связана с поступлением холодных масс с юга и юго-востока. Погода на восемь-десять градусов выше нормы на севере европейской территории вызвана приходом теплого воздуха с Атлантики и из Западной Европы. На Таймыре и в Эвенкии наблюдается превышение нормы на 15-20 градусов, на Ямале — на 12-15. В целом все эти температурные явления обусловлены антициклонами, из-за которых холодные воздушные массы с юго-востока поступают на юг и в центр европейской территории.

«Воздушные массы перемещаются с востока на запад, но в районе Казахстана уже зимний режим, и там низкая температура. Поэтому перемещение воздуха с юга и юго-востока приводит к перемещению холодных воздушных масс», — добавил Вильфанд, уточнив, что такая ситуация продлится еще примерно неделю.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра говорил, что на следующей неделе в европейской части России ожидается похолодание. Вторник и среда станут наиболее прохладными днями.
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Погода , Общество , РИА Новости , Астраханская Область , Астрахань , Башкортостан , Салехард , Таймыр , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
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