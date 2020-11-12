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Погода в европейской части РФ: Россиянам назвали причину отсутствия снега 

Lenta.ru 34 минуты назад
Россиянам назвали причину отсутствия снега
Фото: ТАСС
Снежный покров на европейской части России в ближайшее время не сформируется. Причину отсутствия такой формы атмосферных осадков назвал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, снега в западных регионах пока нет, так как наблюдаются высокое атмосферное давление и устойчивый антициклональный режим. «Но жаловаться пока что рано, снежный покров устанавливается, согласно наблюдениям, позднее», — пообещал метеоролог.
При этом на азиатской части территории России устойчивый снежный покров уже сформирован.
Вильфанд добавил, что в ряде регионов к концу недели температура опустится на 2-8 градусов ниже нормы. Речь идет о Ростовской, Астраханской, Волгоградской, Свердловской областях, а также в Краснодарском крае и Республике Татарстан.
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин предположил, что осадков в виде снега в Москве не будет как минимум до середины месяца. «Метелей, снежных заносов, такого не ждем», — пояснил он. Устойчивого снежного покрова в Москве не появится до конца ноября.
В ноябре Вильфанд спрогнозировал, что предстоящая зима в России будет холодной, но температура воздуха не будет ниже нормы. «Нынешняя зима будет холоднее по отношению к прошлому году, но по отношению к норме она ожидается выше или около нормы», — сказал синоптик.
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Погода , Общество , Юрий Варакин , Роман Вильфанд , Росгидромет , ИТАР-ТАСС , Краснодарский Край , Москва , Московская область , Республика Татарстан , Свердловский
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