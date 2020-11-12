Россиянам назвали причину отсутствия снега

Снежный покров на европейской части России в ближайшее время не сформируется. Причину отсутствия такой формы атмосферных осадков назвал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

По его словам, снега в западных регионах пока нет, так как наблюдаются высокое атмосферное давление и устойчивый антициклональный режим. «Но жаловаться пока что рано, снежный покров устанавливается, согласно наблюдениям, позднее», — пообещал метеоролог.

При этом на азиатской части территории России устойчивый снежный покров уже сформирован.

Вильфанд добавил, что в ряде регионов к концу недели температура опустится на 2-8 градусов ниже нормы. Речь идет о Ростовской, Астраханской, Волгоградской, Свердловской областях, а также в Краснодарском крае и Республике Татарстан.

Юрий Варакин Руководитель ситуационного центра Росгидромета предположил , что осадков в виде снега в Москве не будет как минимум до середины месяца. «Метелей, снежных заносов, такого не ждем», — пояснил он. Устойчивого снежного покрова в Москве не появится до конца ноября.