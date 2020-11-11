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Осень в России назвали «украинской» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 28 минут назад
Россиян предупредили об «украинской» осени
Фото: РИА Новости
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в центре европейской России сейчас наблюдается «украинская осень».
По словам синоптика, в этом году в европейской части страны листья опали с деревьев на месяц позже обычного — в первой декаде ноября, передает РИА «Новости».
Он отметил, что в России используют римские названия месяцев, однако если обратиться к украинским обозначениям, то октябрь будет звучать как «жовтень» — то есть деревья стоят желтые.
Ноябрь, в свою очередь, называется «листопад», обозначая время опадения листвы, однако подобная ситуация не характерна для Центральной России, где осенние листопады проходят в октябре.

«Можно сказать, что в России случилась украинская осень. Погода отстает от климатической нормы на месяц», — заключил Вильфанд.

Потепление климата в России объяснили
Ранее Вильфанд заявлял, что прошедший октябрь стал самым теплым на европейской части России за всю историю метеонаблюдений. В регионах Центрального федерального округа был побит 120-летний рекорд по теплу.
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Погода , Общество , РИА Новости , Воронеж , Воронежская Область , Липецк , Липецкая Область
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