Россиян предупредили об «украинской» осени

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в центре европейской России сейчас наблюдается «украинская осень».

По словам синоптика, в этом году в европейской части страны листья опали с деревьев на месяц позже обычного — в первой декаде ноября, передает РИА «Новости»

Он отметил, что в России используют римские названия месяцев, однако если обратиться к украинским обозначениям, то октябрь будет звучать как «жовтень» — то есть деревья стоят желтые.

Ноябрь, в свою очередь, называется «листопад», обозначая время опадения листвы, однако подобная ситуация не характерна для Центральной России, где осенние листопады проходят в октябре.

«Можно сказать, что в России случилась украинская осень. Погода отстает от климатической нормы на месяц», — заключил Вильфанд.