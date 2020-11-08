Москвичей предупредили о грядущих заморозках

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы о грядущих заморозках. Об этом он сообщил в беседе с РБК.

По его словам, в ночь на понедельник, 9 ноября, начнется обвал полярного холода. Температура воздуха опустится до минус трех градусов.

Синоптик добавил, что выпавшая накануне влага замерзнет, и на дорогах местами будет образована слабая гололедица. Тишковец призвал автомобилистов за выходные подготовиться к зимнему сезону.

Кроме того, в течение недели температура воздуха будет постепенно понижаться, так в Москве начнется метеорологическая зима. При этом снегопада жителям столицы не стоит ожидать до 20 ноября, добавил специалист.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что предстоящая зима в России будет холодной, но температура воздуха не будет ниже нормы. До этого он говорил, что в большинстве регионов России будет теплая зима, но с неоднородной погодой и иногда сильными морозами. Первый снег в Москве он спрогнозировал на 27-30 ноября.