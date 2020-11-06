Москвичей предупредили о последних теплых выходных

7 и 8 ноября станут последними теплыми выходными в Москве, на следующей неделе в столицу придет похолодание. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в эфире телеканала "360". По словам синоптика, до 8 ноября температура воздуха будет превышать норму на 5-7°С. Отмечается, что уже в ночь на понедельник увеличится атмосферное давление, придет холодный антициклон, осадки прекратятся. Температура воздуха будет составлять от -2°С до +3°С. Также возможны первые заморозки.
Синоптики предупредили москвичей о последних теплых выходных
Фото: Газета.Ru
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