Синоптики предупредили о дождях со снегом в ЦФО

Погода на большей части Европейской территории РФ будет неустойчивой. Об этом рассказали в Гидрометцентре России в пятницу, 23 октября.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Отмечается, что атлантический циклон принесет кратковременное потепление на запад и в центр европейской территории, а затем на восток и на юг Урала. Тем не менее в Центральном федеральном округе (ЦФО) прогнозируются дожди и мокрый снег. Такая погода ожидается с 23 по 25 октября. Кроме того, местами возможно усиление ветра до 13–18 метров в секунду. Преобладающая температура воздуха ночью будет на уровне 2-9 градусов, а в течение дня — 8-15 градусов.

Похожая погода ожидается в те же дни в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах. Так, синоптики спрогнозировали осадки в виде дождя, местами сильные. Также возможен ветер с порывами 13–18 метров в секунду.

На Северо-Западе будут зафиксированы небольшие колебания температуры около -2-4 градусов ночью и 4-9 градусов днем в западной части, а в восточной — примерно -8...-3 градусов ночью и -3 -2 градуса днем. В Приволжском округе будет чуть теплее: ночью от -2 3 градусов на севере округа до 7 12 градусов на юге, днем от 4 9 градусов до 10 15 градусов соответственно.

В южных регионах будет преобладать сухая погода. Местами возможны ночные заморозки: в Краснодарском крае до -3 градусов, в Ставропольском крае до -2 градусов. Также в отдельных районах ночью и утром будет туман.

Помимо этого, в ближайшие три дня в ряде субъектов сохранится высокая и местами чрезвычайная пожарная опасность — в Ульяновской, Самарской, Оренбургской и Челябинской областях, на западе Тывы, на востоке Ставропольского края и в других регионах.

Также 23 октября в северных районах Красноярского края, а 24 октября на востоке Таймыра ожидаются снегопады, местами метели при порывах ветра до 17–22 метров в секунду. В свою очередь в южной части Сибири в зоне влияния атмосферных фронтов с волнами временами пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, при этом в отдельных районах возможны гололедные явления.