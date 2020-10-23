Прогноз погоды: Россию накроет мощная волна тепла 

Метеорологи центра «Фобос» рассказали, что на Восточно-Европейской равнине продолжат расти температуры: в пятницу, 23 октября, во многие европейские регионы России вернется сентябрьское тепло.

Прогноз погоды обещает, что в центре и на северо-западе европейской части России воздух начнет прогреваться до плюс 10-15 градусов.

Подмосковье и столице в конце недели будут преобладать сентябрьские 10-13 градусов тепла, но станет дождливо. Немного холоднее будет в воскресенье, 25 октября. С понедельника осадки станут слабее, временами будет солнечно.

Зона арктического вторжения в конце недели сместится из европейских регионов в Сибирь, из-за чего погода там резко изменится. До этого в Сибири продолжалось бабье лето: в Горно-Алтайске 22 октября температуры достигали плюс 22 градусов, а в Красноярске воздух прогревался до 15 выше ноля.

Однако днем 23 октября на большей части Сибири температура станет минусовой.