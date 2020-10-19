Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты

Россиян ждет необычная пятница 

Мария Иванова 2 часа назад
Россиян ждет необычная пятница
Фото: РИА Новости
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в пятницу, 23 октября, в европейских регионах России будет необычно тепло. Об этом сообщает РИА Новости.

«Будет необычный день, когда к центру Европейской России приблизится ложбина низкого давления», — заявил ученый.

По его словам, эта ложбина — вытянутая и острая, после ее приближения изменится циркуляция воздуха. По восточному краю ложбины начнут перемещаться «хорошо выраженные южные потоки», температуры вырастут, но в то же время начнутся сильные дожди.
Вильфанд предупредил, что осадков станет много уже во второй половине четверга, 22 октября. На следующий день воздух прогреется до плюс 13 градусов, это на три градуса выше нормы.
Необычно тепло в последний рабочий день будет во всех регионах Центрального федерального округа и на востоке Северо-Западного. На выходных в регионах снова похолодает.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Гидрометцентре рассказали, что из-за ночного минуса дороги в центральных регионах начнут промерзать, а по утрам на них появится гололед.
Видео дня. На «тренажеры для улыбок» стюардесс потратят полмиллиона рублей
Комментарии
Погода
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США оценили российский комплекс «Утес»
В США оценили российский комплекс «Утес»
Раскрыт единственно доказанный факт по МН17
Раскрыт единственно доказанный факт по МН17
«В очередной раз попалась на вранье»: Миро о Рудковской
«В очередной раз попалась на вранье»: Миро о Рудковской
«Дело Навального»: спецслужбы Запада сели в лужу
«Дело Навального»: спецслужбы Запада сели в лужу
Видео
Момент обрушения шпиля церкви XIX века в Сантьяго попал на видео
01:11
Момент обрушения шпиля церкви XIX века в Сантьяго попал на видео
Драка охранника и посетителя ТЦ в Петербурге попала на видео
00:40
Драка охранника и посетителя ТЦ в Петербурге попала на видео
Опубликовано видео последствий аварии с участием машины скорой помощи
00:50
Опубликовано видео последствий аварии с участием машины скорой помощи
Рыбак и его девушка погладили опаснейшую акулу и попали на видео
01:20
Рыбак и его девушка погладили опаснейшую акулу и попали на видео
«Черноморский Алладин» на пляже в Сочи попал на видео
00:07
«Черноморский Алладин» на пляже в Сочи попал на видео
Опубликовано видео пожара на юго-западе Москвы
00:17
Опубликовано видео пожара на юго-западе Москвы
Происшествия Новости Москвы
«Умирай, урод»: полиция задержала избивавшую старушку сиделку
01:21
«Умирай, урод»: полиция задержала избивавшую старушку сиделку
Происшествия
Пьяный водитель на КамАЗе протаранил 10 авто под Красноярском
00:49
Пьяный водитель на КамАЗе протаранил 10 авто под Красноярском
Происшествия
Раскрыты детали плана по водоснабжению Крыма
01:23
Раскрыты детали плана по водоснабжению Крыма
Политика
Популярный курорт Крыма предложили закрыть
01:19
Популярный курорт Крыма предложили закрыть
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение