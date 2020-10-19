Россиян ждет необычная пятница 

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в пятницу, 23 октября, в европейских регионах России будет необычно тепло. Об этом сообщает РИА Новости.

«Будет необычный день, когда к центру Европейской России приблизится ложбина низкого давления», — заявил ученый.

По его словам, эта ложбина — вытянутая и острая, после ее приближения изменится циркуляция воздуха. По восточному краю ложбины начнут перемещаться «хорошо выраженные южные потоки», температуры вырастут, но в то же время начнутся сильные дожди.

Вильфанд предупредил, что осадков станет много уже во второй половине четверга, 22 октября. На следующий день воздух прогреется до плюс 13 градусов, это на три градуса выше нормы.

Необычно тепло в последний рабочий день будет во всех регионах Центрального федерального округа и на востоке Северо-Западного. На выходных в регионах снова похолодает.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Гидрометцентре рассказали, что из-за ночного минуса дороги в центральных регионах начнут промерзать, а по утрам на них появится гололед.