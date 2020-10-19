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Погода в Европейской России: Вильфанд предупредил о гололедице на дорогах 

РИА Новости и ещё 1 53 минуты назад
Россиян предупредили о гололедице
Фото: РИА Новости
Ночная температура в центре Европейской России в предстоящую неделю будет колебаться около нулевой отметки, на фоне осадков это приведет к промерзанию дорожного полотна и появлению гололедицы, сообщил РИА Новости научный руководитель ГидрометцентраРоман Вильфанд.

"В течение этой недели прогнозируются облачная погода и дожди, даже небольшой снежок будет появляться, потому что ночные температуры близки к нулевым отметкам: до минус 2 — минус 3 ночью. Ночью будет усиливаться скольжение на дорогах, когда температура около нулевой отметки. Метеорологи называют это субфебрильной температурой, но не для человека, а для погодных условий. Чуть-чуть выпадет дождь, и начинается небольшое подмерзание, увеличивается скольжение, гололедица появляется. Дневные температуры будут 5-7 градусов", — сказал Вильфанд.

Он отметил, что такая погода будет характерна для центра Европейской России.
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Погода , Общество , РИА Новости
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