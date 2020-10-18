Названы перспективы возвращения бабьего лета

В этом году теплая погода держалась на территории страны необычно долго.

Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Роман Вильфанд. В текущем году рассчитывать на возвращение в страну бабьего лета уже не стоит. Такой прогноз сообщил научный руководитель Гидрометцентра России

По словам синоптика, настолько высокие температуры, достигающие 17-18 градусов и дающие возможность ходить на улице без головного убора и, иногда, верхней одежды, вряд ли снова будут наблюдаться в России.

«Конечно, никаких признаков такого тепла нет», - цитирует Вильфанда ТАСС.

Специалист также отметил, что в 2020 теплая погода продержалась на территории регионов РФ необычно долго.