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Погода в России: Россиянам рассказали о перспективах возвращения бабьего лета

ТК «Звезда»иещё 3
37 минут назад
В этом году теплая погода держалась на территории страны необычно долго.
Названы перспективы возвращения бабьего лета
Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look PressKonstantin Kokoshkin, Global Look Press
В текущем году рассчитывать на возвращение в страну бабьего лета уже не стоит. Такой прогноз сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам синоптика, настолько высокие температуры, достигающие 17-18 градусов и дающие возможность ходить на улице без головного убора и, иногда, верхней одежды, вряд ли снова будут наблюдаться в России.
«Конечно, никаких признаков такого тепла нет», - цитирует Вильфанда ТАСС.
Специалист также отметил, что в 2020 теплая погода продержалась на территории регионов РФ необычно долго.
Ранее эксперт сообщал, что температурные показатели, зарегистрированные в Москве 14 октября, практически побили рекорд 1889 года. Днем столбики термометра в тот день поднялись до 17,4 градуса по Цельсию.
Погода,Общество,Роман Вильфанд,ИТАР-ТАСС,Россия,
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