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Климатолог рассказал об изменившей погоду в России аномалии 

Деловая газета «Взгляд» 57 минут назад
Россию изменила аномалия
Фото: РИА Новости
За последние 30 лет из-за глобального потепления день перехода через нулевую температуру в России осенью сдвинулся почти на две недели, заявил заведующий лабораторией климатологии Институт географии РАН Владимир Семенов.

«Из всех сезонов осень и зима теплеют быстрее всего. Медленнее теплеют лето и весна. Осенью чаще наблюдаем такие положительные аномалии, чем весной, где дата перехода через 0 (градусов) не сильно изменилась. А осенью за последние 30 лет она сдвинулась почти на две недели», — объяснил Ura.ru климатолог.

По его словам, что в Москве дата перехода через 0 градусов по Цельсию сдвинулась с начала ноября на вторую декаду месяца. Такая же тенденция наблюдается по всей России, отметил он. Семенов связал это изменение с глобальным потеплением. По его словам, осень на европейской части России за последние 30 лет стала теплее на три градуса по Цельсию.

«Планета теплеет, и Россия теплеет более быстрыми темпами, поэтому мы живем в эпоху глобального потепления. Это отражается на погоде, и на сезонных аномалиях», — заключил он.

Ранее в Росгидромете сообщили, что в XXI веке самые заметные изменения климата произойдут на Урале и в северо-западной части России, а также в арктических регионах. Так, по словам ученых, в случае наращивания человечеством выбросов в атмосферу климат на планете может стать теплее на 4,8 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой.
В сентябр Всемирная метеорологическая организация сообщила, что арктический морской лед, являющийся индикатором глобального изменения климата, сократился до минимального годового значения. Показатель снизился после летнего сезона таяния и аномально высоких температур летом в Сибири.
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Погода , Общество , Владимир Семенов , Росгидромет , РАН
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