В Бурятии объявили штормовое предупреждение

"9 октября во второй половине дня по юго-западу республики, 10 октября по всему региону ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, ночью — по южному Прибайкалью и юго-западу до сильных, с установлением снежного покрова, местами налипание мокрого снега на проводах, гололедица, на перевалах снежные накаты, усиление ветра до 24 м/с. Понижение температурного фона на 8 и более градусов", — сообщили в ведомстве.