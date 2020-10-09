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Погода в Бурятии: В Бурятии объявили штормовое предупреждение 

ТАСС и ещё 2 28 минут назад
В Бурятии объявили штормовое предупреждение
Фото: РИА Новости
Резкое ухудшение погоды с понижением температуры и осадками ожидаются в ближайшие дни в Бурятии. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"9 октября во второй половине дня по юго-западу республики, 10 октября по всему региону ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, ночью — по южному Прибайкалью и юго-западу до сильных, с установлением снежного покрова, местами налипание мокрого снега на проводах, гололедица, на перевалах снежные накаты, усиление ветра до 24 м/с. Понижение температурного фона на 8 и более градусов", — сообщили в ведомстве.

Спасатели рекомендуют водителям отказаться от дальних поездок, людям — ограничить выход из зданий.

"Информация о неблагоприятных погодных условиях доведена до всех муниципальных образований. Особое внимание обращено на готовность служб жизнеобеспечения — энергетики и ЖКХ", — добавили в ГУ МЧС.

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Погода , Общество , Мокрый снег , МЧС , Республика Бурятия
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