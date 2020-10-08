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Синоптики рассказали о погоде в четверг

Москва24иещё 1
1 час назад
В четверг, 8 октября, в столице и Московской области ожидается переменная облачность и до 19 градусов тепла, сообщает портал "Метеоновости".
Синоптики рассказали о погоде в Москве
Фото: Москва 24/Антон ВеликжанинМосква 24/Антон Великжанин
"Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит от 17 до 19 градусов тепла, по области – от плюс 14 до плюс 19 градусов", – говорится в сообщении.
Ожидается юго-восточный ветер, который подует со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 45%.
Как отмечают синоптики, температура воздуха в столичном регионе превышает норму на 3–5 градусов.
Ранее стало известно, что прошедший сентябрь стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений на территории России.
По оценкам синоптиков, первый снег в столичном регионе может появиться во второй половине октября. Отмечалось, что полноценный снежный покров в столице и области образуется немного позже.
Погода,Новости Москвы,Общество,Московская Область,
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