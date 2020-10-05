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Сентябрь 2020 года стал самым теплым за 130 лет 

ТК «Звезда» 1 час назад
Сентябрь 2020 года стал самым теплым за 130 лет
Фото: globallookpress.com
В Гидрометцентре России отметили, что самые крупные аномалии сформировались на севере Евразии.
В Гидрометцентре России сообщили, что сентябрь текущего года оказался самым теплым в стране за всю 130-летнюю историю метеонаблюдений.

«Самые крупные аномалии более 4-6 градусов сформировались на севере Евразии, там в течение месяца неоднократно устанавливались новые температурные максимумы », — отмечается в сообщении на сайте организации.

В то же время, на Европейской территории было также тепло, однако аномалия была значительно меньше.
Помимо этого, в Гидрометцентре добавили, что зима в этом году ожидается морозной. В частности, резкое понижение температуры жители страны почувствуют уже в начале ноября.
Незадолго до этого метеоролог рассказала «Звезде», что в конце октября в Москве может выпасть временный снежный покров.
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