Синоптики огорчили москвичей

"В нашем регионе оно ["бабье лето"] продлится до понедельника. Тепло-то еще будет: на 3-4 градуса выше нормы в течение недели, но дожди", — сказал он, добавив, что, скорее всего повторения "бабьего лета" в столице уже не будет, однако будут "волны потепления".