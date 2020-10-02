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Погода в Москве: «Бабье лето» закончится в Москве в понедельник 

ТАСС 34 минуты назад
Синоптики огорчили москвичей
Фото: РИА Новости
"Бабье лето" закончится в Москве в понедельник, и его возвращения в дальнейшем не ожидается, сообщил ТАСС в пятницу руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"В нашем регионе оно ["бабье лето"] продлится до понедельника. Тепло-то еще будет: на 3-4 градуса выше нормы в течение недели, но дожди", — сказал он, добавив, что, скорее всего повторения "бабьего лета" в столице уже не будет, однако будут "волны потепления".

"Скорее всего в этом году все-таки закончится хорошая погода у нас в первой половине октября. Конечно, будут еще волны потепления, но уже с дождями, и это не подходит под характер "бабьего лета", — отметил он.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Юрий Варакин , Росгидромет , ИТАР-ТАСС
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