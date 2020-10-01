Прогноз погоды: Россию ждет аномальный октябрь 

В октябре множество регионов России столкнется с аномалией: в центральных областях страны и на азиатской территории температуры будут превышать норму на один-два градуса. Об этом сообщает прогноз погоды, опубликованный на сайте Гидрометцентра России.

В частности, теплее обычного будет на юге Сибирского федерального округа, в Эвенкии, в Красноярском крае, а также в некоторых регионах Якутии.

С дефицитом осадков в октябре столкнутся восток Башкирии и Оренбургской области, юг Урала, Новосибирская и Омская области, часть Алтайского края, Бурятия, Иркутская область, а также Чукотка и север Якутии.

Как писал «Рамблер», ранее метеорологи центра «Фобос» рассказали, что бабье лето в Подмосковье, столице и других центральных регионах задержится как минимум до субботы и воскресенья, 3 и 4 октября.

Прогноз погоды обещает, что ночные температуры в центре страны в ближайшую неделю составят пять-десять градусов выше ноля, а днем будет плюс 15-20 градусов. Это на пять-семь градусов теплее, чем должно быть в начале октября.

В «Фобосе» считают, что в целом в октябре температуры будут на два-три градуса выше нормы. Во второй и третьей декадах месяца дефицит осадков закончится, а в последние пять дней октября может выпасть первый снег, температуры окажутся ниже нормы.