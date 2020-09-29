Прогноз погоды: россиян ждет «сладкий октябрь» 

Эксперт Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что прогноз погоды обещает россиянам из нескольких регионов необычайное везение в начале октября — температуры до плюс 20 градусов.

Ученый отметил, что аномальное тепло в начале второго месяца осени установится в Подмосковье , столице и соседних регионах, относящихся к центру страны.

Прогноз погоды обещает, что на неделе 28 сентября — 4 октября температуры в столичном регионе не опустятся ниже 18-20 градусов тепла. Об осени будет напоминать только ночной холод — по ночам воздух не прогреется сильнее пяти-шести градусов тепла.

Вильфанд объяснил такую аномалию тем, что европейские регионы России оказались в теплой части антициклона, поэтому они лучше прогреваются солнцем.

Как сообщал «Рамблер», ранее эксперты центра «Фобос» выпустили прогноз на октябрь.

По их расчетам, в столичном регионе и центральных областях России до 20-х чисел октября температуры будут ощутимо превышать норму, периодически даже на пять градусов.

Однако в конце месяца в центр страны придут настоящие, почти зимние холода — на две недели раньше, чем это обычно случается.