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Прогноз погоды: россиян ждет «сладкий октябрь» 

Мария Иванова 2 часа назад
Прогноз погоды: россиян ждет «сладкий октябрь»
Фото: РИА Новости
Эксперт Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что прогноз погоды обещает россиянам из нескольких регионов необычайное везение в начале октября — температуры до плюс 20 градусов.
Ученый отметил, что аномальное тепло в начале второго месяца осени установится в Подмосковье, столице и соседних регионах, относящихся к центру страны.
Прогноз погоды обещает, что на неделе 28 сентября — 4 октября температуры в столичном регионе не опустятся ниже 18-20 градусов тепла. Об осени будет напоминать только ночной холод — по ночам воздух не прогреется сильнее пяти-шести градусов тепла.
Вильфанд объяснил такую аномалию тем, что европейские регионы России оказались в теплой части антициклона, поэтому они лучше прогреваются солнцем.
Как сообщал «Рамблер», ранее эксперты центра «Фобос» выпустили прогноз на октябрь.
По их расчетам, в столичном регионе и центральных областях России до 20-х чисел октября температуры будут ощутимо превышать норму, периодически даже на пять градусов.
Однако в конце месяца в центр страны придут настоящие, почти зимние холода — на две недели раньше, чем это обычно случается.
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Погода , Московская область
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