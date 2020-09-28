Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Россиянам пообещали аномальную погоду зимой 

РИА Новости и ещё 9 1 час назад
Россиянам пообещали аномалию зимой
Фото: РИА Новости
Предстоящая зима будет отличаться разнонаправленными температурными аномалиями на всей территории России, февраль 2021-го в большинстве регионов окажется холоднее, чем в этом году. Об этом говорится в "Вероятностном прогнозе температурного режима в России в отопительный период с октября по март", который опубликован на сайте Гидрометцентра.
Так, в октябре температура будет превышать норму в западных областях СЗФО, в Красноярском крае, Кемеровской и Иркутской областях, на большей части Дальневосточного федерального округа. А вот на юге Центрального и Приволжского федеральных округов октябрь будет холоднее, чем в прошлом году.
В ноябре будет теплее выше нормы на востоке Северо-Западного, на севере Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и на северо-востоке Якутии. Но в Магаданской области и на Чукотке будет холоднее, чем год назад.
Декабрь окажется более теплым на большей части СЗФО, на севере Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, а также в Якутии. Холоднее, чем в прошлом году, он будет на Дальнем Востоке.
В январе температуры выше нормы синоптики прогнозируют в Южном федеральном округе, на большей части Северо-Кавказского и на юге Приволжского. На остальной части ПФО, в ЦФО и Сибири этот месяц окажется более холодным, чем январь 2020-го.

"Февраль ожидается холоднее прошлогоднего на большей части территории Российской Федерации за исключением восточных регионов Дальневосточного федерального округа", — говорится в прогнозе.

Мартовские температуры, полагают синоптики, будут выше нормы в Центральном, Приволжском, Уральском федеральных округах, на большей части Южного и Сибирского и на Чукотке. Но в некоторых регионах ЦФО и ПФО, на большей части УФО и в Забайкалье март окажется холоднее, чем в 2020 году.
Видео дня. В Сети обсуждают новую подружку Тимати
Последние новости
Стали известны подробности гибели дочери Конкина Стали известны подробности гибели дочери Конкина Выживший при крушении Ан-26 на Украине рассказал о спасении Выживший при крушении Ан-26 на Украине рассказал о спасении Назван основной показатель для оценки второй волны коронавируса Назван основной показатель для оценки второй волны коронавируса
Комментарии
Погода , Общество , Красноярский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Полыхнут так, что нам мало не покажется»
«Полыхнут так, что нам мало не покажется»
Запад бьет тревогу из-за вакцины РФ
Запад бьет тревогу из-за вакцины РФ
Ничего хорошего не будет: прогнозы расстроили россиян
Ничего хорошего не будет: прогнозы расстроили россиян
ЧП в столичном метро: есть погибшие
ЧП в столичном метро: есть погибшие
Видео
Два взрыва не смогли разрушить купол атомной станции
00:20
Два взрыва не смогли разрушить купол атомной станции
Общество
Опубликовано видео военных действий в Нагорном Карабахе
00:57
Опубликовано видео военных действий в Нагорном Карабахе
В мире Конфликты
Опубликовано видео «будущей битвы» США с Россией
03:39
Опубликовано видео «будущей битвы» США с Россией
Армия В мире
Пуск ракеты «Калибр» с подлодки попал на видео
00:26
Пуск ракеты «Калибр» с подлодки попал на видео
Армия
Самолет упал в реку Волгу и попал на видео
00:53
Самолет упал в реку Волгу и попал на видео
Происшествия
Бурлящая вода Черного моря в Сочи попала на видео
01:27
Бурлящая вода Черного моря в Сочи попала на видео
Происшествия
Появилось видео лесных пожаров под Воронежом
02:31
Появилось видео лесных пожаров под Воронежом
Происшествия
Авария на этапе «Формулы-2» в Сочи попала на видео
00:52
Авария на этапе «Формулы-2» в Сочи попала на видео
Военная техника на улицах армянского поселка попала на видео
00:20
Военная техника на улицах армянского поселка попала на видео
Опубликовано видео последствий взрыва на заводе под Москвой
00:08
Опубликовано видео последствий взрыва на заводе под Москвой
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение