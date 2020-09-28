Россиянам пообещали аномалию зимой

Предстоящая зима будет отличаться разнонаправленными температурными аномалиями на всей территории России , февраль 2021-го в большинстве регионов окажется холоднее, чем в этом году. Об этом говорится в "Вероятностном прогнозе температурного режима в России в отопительный период с октября по март", который опубликован на сайте Гидрометцентра.

Так, в октябре температура будет превышать норму в западных областях СЗФО, в Красноярском крае , Кемеровской и Иркутской областях, на большей части Дальневосточного федерального округа. А вот на юге Центрального и Приволжского федеральных округов октябрь будет холоднее, чем в прошлом году.

В ноябре будет теплее выше нормы на востоке Северо-Западного, на севере Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и на северо-востоке Якутии. Но в Магаданской области и на Чукотке будет холоднее, чем год назад.

Декабрь окажется более теплым на большей части СЗФО, на севере Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, а также в Якутии. Холоднее, чем в прошлом году, он будет на Дальнем Востоке.

В январе температуры выше нормы синоптики прогнозируют в Южном федеральном округе, на большей части Северо-Кавказского и на юге Приволжского. На остальной части ПФО, в ЦФО и Сибири этот месяц окажется более холодным, чем январь 2020-го.

"Февраль ожидается холоднее прошлогоднего на большей части территории Российской Федерации за исключением восточных регионов Дальневосточного федерального округа", — говорится в прогнозе.

Мартовские температуры, полагают синоптики, будут выше нормы в Центральном, Приволжском, Уральском федеральных округах, на большей части Южного и Сибирского и на Чукотке. Но в некоторых регионах ЦФО и ПФО, на большей части УФО и в Забайкалье март окажется холоднее, чем в 2020 году.