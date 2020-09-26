Ничего хорошего не будет: прогнозы расстроили россиян

На дворе бабье лето, а осень фактически лишь начинает свой ход по Русской равнине. К старту уже готовится октябрь, а за ним неизбежно придёт ноябрь. Но погодные сводки не перестают удивлять синоптиков и граждан нашей страны, что ещё больше подогревает интерес к тому, что ожидает нас в начале зимы.

Пока метеорологи дают осторожный, но далеко не оптимистичный прогноз: декабрь-2020, по всей видимости, огорчит сильнее обычного. По крайней мере, сейчас синоптики предупреждают, что ничего хорошего в первом месяце календарной зимы не будет.

Погода в декабре-2020 в Москве и Санкт-Петербурге. Долгосрочный прогноз синоптиков

Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, начало зимы огорчит жителей Москвы очень пасмурной погодой с обильными снегопадами и холодными, порывистыми ветрами. В первые дни декабря столбики термометров смогут удержаться на отметке минус 4, но тёплой погоду назвать будет сложно: в Москве и Подмосковье ожидается высокая влажность, что создаст ощущение жуткого холода, особенно с наступлением темноты.

При этом говорить о начале традиционной русской зимы не приходится раньше второй декады месяца. Но зато, когда ударят действительно сильные морозы, а произойдёт это в регионе примерно 15-16 декабря, мало точно никому не покажется.

Как обещают специалисты метеослужб, обширный скандинавский циклонический фронт стремительно опустит показатели термометров до минус 14-15 днём и до минус 18 ночью. Ближе к концу декабря в Москве начнутся обильные снегопады, но очередной погодный переворот изменит температурный фон до минус 2-4, что может вызвать некоторое ухудшение в самочувствии даже здоровых, молодых людей.

Ничего хорошего не будет в начале зимы и в Санкт-Петербурге. Здесь первые морозы дадут о себе знать уже в ноябре. Начало декабря в городе на Неве и вовсе начнётся с похолодания до минус 15. Кроме того, в регионе довольно рано выпадет первый снег.

Позже начнутся уже привычные для этого года климатические качели. К середине декабря ожидается новая волна похолодания (минус 15-18), а также снегопады и неприятный ветер. До наступления новогодних праздников значительных погодных изменений жителям СПб ждать не стоит.

Прогноз погоды на декабрь-2020 в Сибири

Большую часть территории Сибири окутают в декабре 20-градусные морозы. Впрочем, для сибиряков это вполне нормальная погода. Правда, и здесь не обойдется без климатических капризов.

Так, в Красноярске, где в начале месяца прогнозируется более-менее тёплая климатическая обстановка, ожидается много снежных дней. При этом общий температурный фон установится на отметке минус 11-12. Существенное похолодание начнется не раньше 25 декабря.

По предварительным данным, всю первую декаду декабря в Новосибирске также ожидается умеренно морозная погода — минус 7, ночью столбики термометров могут упасть до 12 градусов ниже нуля. К тому же синоптики обещают обильные осадки в виде обильных и продолжительных снегопадов.

Ближе к середине декабря климатический фон значительно изменится: морозы усилятся, осадки прекратятся, а термометры покажут минус 20-25. К концу месяца в Сибири начнутся температурные качели, местами дневные показатели термометров будут колебаться от минус 25 до минус 8 и обратно.

Погода в декабре-2020 на Урале

Ничего хорошего не обещают синоптики также жителям Урала. Этот регион, согласно предварительным прогнозам, также столкнётся с погодными перепадами.

Относительно стабильная погода в начале первого месяца календарной зимы будет в Челябинске: до 15 декабря в городе ожидается умеренный температурный фон: минус 6 днём и минус 8 — ночью. Сильные морозы здесь, а также по всему Южному Уралу ударят ближе к началу второй декады месяца, когда столбики термометров опустятся до минус 15. При этом в конце месяца в регионе снова потеплеет до минус 7.

В Екатеринбурге декабрь начнётся с несильных морозов (минус 5-9), но шквалистым ветром и высокой влажностью. Так что по ощущениям будет очень даже холодно.

Вторая декада месяца также не предвещает ничего хорошего: в регионе усилятся морозы до минус 15 днём и до минус 20 — после полуночи.

После морозов довольно быстро случится очередной климатический прыжок в виде резкого потепления и столбики термометров немного отогреются (минус 9). Зато в новогоднюю ночь жителей Екатеринбурга порадует приятный снег и комфортные минус 10-12.

Метеорологи в очередной раз напоминают, что долгосрочный прогноз погоды не является точным и может резко изменится в дальнейшем. С учётом последних климатических тенденций, гарантировать точный прогноз на декабрь в конце сентября практически невозможно.

Поэтому метеорологические данные будут регулярно корректироваться, что позволит синоптикам более точно рассказать нам о том, какая погода ожидает Россию в начале зимы.