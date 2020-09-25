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Прогноз погоды: аномалии и продолжение купального сезона в России

Мария Иванова
20 минут назад
Метеоролог, один из руководителей Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что прогноз погоды обещает продолжение аномального тепла в центральных и северных регионах России. Об этом сообщает РИА Новости.
Прогноз погоды: аномалии и продолжение купального сезона в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным Вильфанда, температуры будут превышать норму вплоть до начала октября - в ближайшие пять дней.
На северы страны, в частности, в Сибири, Якутии и на Таймыре, превышение составит от восьми до десяти градусов тепла.
В Москве и близлежащих регионах будет как минимум на четыре, максимум - на 5,5 градуса выше номы. На российских курортах температуры будут отличаться от стандартных сентябрьских на три-четыре градуса.
Прогноз погоды обещает, что прохладно в ближайшие дни будет на Урале, в Удмуртии и Башкирии. В этих регионах ожидаются заморозки.
В погодном центре «Фобос» рассказали, что в Калининградской области все еще продолжается купальный сезон с температурами в плюс 24,5 градуса, это новый рекорд. В Санкт-Петербурге температуры на этой неделе достигли рекордных плюс 23 градусов, в Москве было так же тепло, но для столицы это не рекорд.
Как сообщал «Рамблер», на выходных в Москве будет 20-23 градуса тепла. Похолодание и дожди ожидаются в понедельник, 28 сентября, но уже со вторника ясная погода и бабье лето могут вернуться.
Погода,Россия,
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