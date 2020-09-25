Прогноз погоды: аномалии и продолжение купального сезона в России

Метеоролог, один из руководителей Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что прогноз погоды обещает продолжение аномального тепла в центральных и северных регионах России . Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным Вильфанда, температуры будут превышать норму вплоть до начала октября - в ближайшие пять дней.

На северы страны, в частности, в Сибири, Якутии и на Таймыре, превышение составит от восьми до десяти градусов тепла.

В Москве и близлежащих регионах будет как минимум на четыре, максимум - на 5,5 градуса выше номы. На российских курортах температуры будут отличаться от стандартных сентябрьских на три-четыре градуса.

Прогноз погоды обещает, что прохладно в ближайшие дни будет на Урале, в Удмуртии и Башкирии. В этих регионах ожидаются заморозки.

В погодном центре «Фобос» рассказали , что в Калининградской области все еще продолжается купальный сезон с температурами в плюс 24,5 градуса, это новый рекорд. В Санкт-Петербурге температуры на этой неделе достигли рекордных плюс 23 градусов, в Москве было так же тепло, но для столицы это не рекорд.