Названы опасности теплого бабьего лета

«Из этого следует, что если говорить о десятилетнем периоде, то вероятность достаточно длительного, хорошего бабьего лета растет. В противоположность этому растет вероятность темного, сырого, бесснежного периода в декабре. Тут не все в плюс", — заключил климатолог.