Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Климатолог Алексей Кокорин рассказал, какими сложностями грозит теплое бабье лето 

Аргументы Недели и ещё 1 38 минут назад
Названы опасности теплого бабьего лета
Фото: pixabay.com
У такого явления как затянувшееся бабье лето могут быть не совсем приятные "побочные эффекты". Об этом рассказал директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин.
В интервью радио Sputnik Кокорин отметил: при таких условиях климат все чаще отходит от привычной нормы. Специалист добавил, что в нашей стране наблюдается череда нестабильностей погодных условий

«Из этого следует, что если говорить о десятилетнем периоде, то вероятность достаточно длительного, хорошего бабьего лета растет. В противоположность этому растет вероятность темного, сырого, бесснежного периода в декабре. Тут не все в плюс", — заключил климатолог.

Ранее сообщалось: эксперт Сергей Синицын рассказал, как хранить продукты в морозилке.
Видео дня. Бузова рассказала, как мыла полы и сдавала бутылки
Аргументы Недели: последние новости
В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности Синоптики рассказали, когда в Петербург придет бабье лето Синоптики рассказали, когда в Петербург придет бабье лето В Центре Фобос предупредили о скором приходе «бабьего лета» в Москву В Центре Фобос предупредили о скором приходе «бабьего лета» в Москву
Погода , Общество , Сергей Синицын , Алексей Кокорин , ИА Sputnik
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван отравитель Навального
Назван отравитель Навального
Набравшую вес Яковлеву засняли в купальнике
Набравшую вес Яковлеву засняли в купальнике
Тайна землетрясения: Байкал превращается в океан
Тайна землетрясения: Байкал превращается в океан
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Карелина
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Карелина
Видео
Убийца девочки под Нижним Новгородом попал на видео
00:49
Убийца девочки под Нижним Новгородом попал на видео
Происшествия Криминал
Сбивший Су-30 пилот попал на видео
02:21
Сбивший Су-30 пилот попал на видео
Армия
Пьяный вахтовик избил полицейского в Красноярске
01:42
Пьяный вахтовик избил полицейского в Красноярске
Происшествия
Феномен мурмурации на Кубани попал на видео
00:23
Феномен мурмурации на Кубани попал на видео
Общество
Устроивший дебош на борту самолета пассажир попал на видео
01:08
Устроивший дебош на борту самолета пассажир попал на видео
Происшествия
Потолок рухнул на глазах у жильцов в квартире в Москве
00:14
Потолок рухнул на глазах у жильцов в квартире в Москве
Происшествия
«Господин Навальный очень слаб»: немецкий фонд
00:54
«Господин Навальный очень слаб»: немецкий фонд
Общество
Женщина избила своего ребенка на глазах у таксиста
01:41
Женщина избила своего ребенка на глазах у таксиста
Происшествия
Стало известно о «бешеной реакции» США на номинацию Путина
01:33
Стало известно о «бешеной реакции» США на номинацию Путина
В мире Политика
Таксист спас протестующего от силовиков в Минске
00:16
Таксист спас протестующего от силовиков в Минске
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть