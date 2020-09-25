Названы опасности теплого бабьего лета

У такого явления как затянувшееся бабье лето могут быть не совсем приятные "побочные эффекты". Об этом рассказал директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин.
В интервью радио Sputnik Кокорин отметил: при таких условиях климат все чаще отходит от привычной нормы. Специалист добавил, что в нашей стране наблюдается череда нестабильностей погодных условий
«Из этого следует, что если говорить о десятилетнем периоде, то вероятность достаточно длительного, хорошего бабьего лета растет. В противоположность этому растет вероятность темного, сырого, бесснежного периода в декабре. Тут не все в плюс", — заключил климатолог.
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