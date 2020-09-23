Прогноз погоды: такое случается раз в 10 лет 

Метеорологи центра «Фобос» рассказали, что такое теплое бабье лето, как в 2020-м (температуры выше плюс 20), бывает в Москве и соседних регионах раз в 10 лет. Об этом сообщает портал «Метеовести».

Прогноз погоды рассказал, что новый, длинный период бабьего лета начался во вторник, 22 сентября, в день осеннего равноденствия, когда наступает астрономическая осень.

По данным метеорологов, начиная со среды, 23 сентября, и в последующие дни, температуры в столице, Подмосковье и других центральных регионах будут на пять-семь градусов выше климатической нормы.

В «Фобосе» рассказали, что прогноз погоды обещает столице 7-12 градусов тепла по ночам и до 18-23 градусов после полудня. Такие температуры соответствуют показателям июня и августа.

Бабье лето будет солнечным, с южным ветром с порывами максимум до семи метров в секунду. По утрам будут возможны туманы, а атмосферное давление закрепится на отметке в 753 миллиметра ртутного столба.

Как писал «Рамблер», ранее метеорологи рассказали, что осенняя погода придет в Подмосковье только в октябре. Второй месяц осени начнется с температур в плюс 11-13 градусов, а в середине октября будет не выше 8-10 тепла. Первый минус можно ожидать в ноябре.