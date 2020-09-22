Прогноз погоды: Россию накроют потопы 

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Доктор наук, заслуженный метеоролог и один из руководителей Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что прогноз погоды обещает Хабаровскому краю новые подтопления.

По словам ученого, очень тревожная ситуация с точки зрения природных вод сложилась в нижнем течении реки Амур.

Вильфанд предупредил, что даже в самом Комсомольске-на-Амуре уровень воды грозит превысить опасные отметки. По его данным, прогноз погоды обещает подтопления деревень, сел и автомобильных трасс.

Вильфанд добавил, что осадки в Хабаровском крае тоже будут наблюдаться. Метеоролог добавил, что 22-28 сентября Хабаровск захлестнет паводковая волна.

Как сообщал «Рамблер», к 21 сентября уровень Амура поднялся до отметки в 6,25 метра выше критического.

Из-за мощных ливней в 27 населенных пунктах Хабаровского края оказались подтоплены 25 домов, 1952 земельных и дачных участка, 35 участков различных дорог. Спасатели устанавливают в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре насосы высокой производительности и отсыпают отдельные участки защитных дамб.