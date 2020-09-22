Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Прогноз погоды: Россию накроют потопы 

Мария Иванова 1 час назад
Прогноз погоды: Россию накроют потопы
Фото: РИА Новости
Доктор наук, заслуженный метеоролог и один из руководителей Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что прогноз погоды обещает Хабаровскому краю новые подтопления.
По словам ученого, очень тревожная ситуация с точки зрения природных вод сложилась в нижнем течении реки Амур.
Вильфанд предупредил, что даже в самом Комсомольске-на-Амуре уровень воды грозит превысить опасные отметки. По его данным, прогноз погоды обещает подтопления деревень, сел и автомобильных трасс.
Вильфанд добавил, что осадки в Хабаровском крае тоже будут наблюдаться. Метеоролог добавил, что 22-28 сентября Хабаровск захлестнет паводковая волна.
Как сообщал «Рамблер», к 21 сентября уровень Амура поднялся до отметки в 6,25 метра выше критического.
Из-за мощных ливней в 27 населенных пунктах Хабаровского края оказались подтоплены 25 домов, 1952 земельных и дачных участка, 35 участков различных дорог. Спасатели устанавливают в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре насосы высокой производительности и отсыпают отдельные участки защитных дамб.
Видео дня. Водянова и Агаларов: кто из звезд тайно обручился
Комментарии
Погода , Комсомольск-На-Амуре , Хабаровский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский не дождется самоликвидации ЛДНР
Зеленский не дождется самоликвидации ЛДНР
Захватывают дома: мигранты держат в страхе Москву
Захватывают дома: мигранты держат в страхе Москву
У Германии возникла проблема в деле Навального
У Германии возникла проблема в деле Навального
«Мир устал»: Лавров отчитал Запад
«Мир устал»: Лавров отчитал Запад
Видео
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с актером Жулиным
01:02
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с актером Жулиным
Происшествия
Опубликовано видео землетрясения в Иркутской области
00:36
Опубликовано видео землетрясения в Иркутской области
Происшествия
Опубликовано видео рекорда россиян с 11 мертвыми петлями
01:04
Опубликовано видео рекорда россиян с 11 мертвыми петлями
Наука и техника
Опубликовано видео учений минометных подразделений
01:41
Опубликовано видео учений минометных подразделений
Армия
Дождь из мертвых ворон в Саратове попал на видео
01:24
Дождь из мертвых ворон в Саратове попал на видео
Происшествия
Появилось видео последствий взрыва в Тюмени
00:47
Появилось видео последствий взрыва в Тюмени
Происшествия
Появилось видео главных роликов недели
03:28
Появилось видео главных роликов недели
Общество
Появилось видео с заявлением Навального после комы
06:22
Появилось видео с заявлением Навального после комы
Происшествия
Женщины набросились на пожилого водителя в Химках и попали на видео
00:32
Женщины набросились на пожилого водителя в Химках и попали на видео
Медведи на парковке под Магаданом попали на видео
01:01
Медведи на парковке под Магаданом попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение