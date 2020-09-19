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Погода в Москве: «мягкая и снежная»: москвичам рассказали о предстоящей зиме 

Вечерняя Москва 1 час назад
Москвичам рассказали о предстоящей зиме
Фото: Вечерняя Москва
В российской столице ожидается относительная теплая осень и мягкая зима. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
По словам эксперта, первые серьезные похолодания в столичном регионе наступят во второй декаде октября, а вот зима будет теплой и снежной:

— Действительно, зима ожидается довольно-таки теплая, но пока давать характеристику рано, поскольку более подробный прогноз будет известен лишь в третьей декаде октября.

Эксперт также отметила, что несмотря на предложения о раннем страте отопительного сезона, в сентябре потребности подключать тепло в столичных квартирах не будет. Температурные показатели до конца текущего месяца не будут снижаться ниже 8 градусов тепла, сказала Макарова.

— Серьезных похолоданий в сентябре не стоит ожидать, а вот начало октября будет дождливым и прохладным, — заявила собеседница издания.

Ранее сообщалось, что «желтый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе 19 сентября.
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Погода , Новости Москвы , Марина Макарова
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