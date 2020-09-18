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Россиянам рассказали о погоде зимой 

Lenta.ru 56 минут назад
Россиянам рассказали о погоде зимой
Фото: РИА Новости
Погода зимой будет «мягкой и довольно снежной», но не аномально теплой. Об этом россиянам рассказал ведущий научный сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец в интервью радио «Комсомольская правда» в пятницу, 18 сентября.

«В этом году, я думаю, все будет намного благополучнее. Не могу сказать, что это суровая русская зима будет», — отметил синоптик.

Вместе с тем Тишковец отметил, что превышение температуры будет незначительным, а морозы умеренными.
Самым теплым месяцем, по его словам, будет февраль.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал наступление бабьего лета в любой день сентября или первой декады октября. Оно, по словам синоптика, связано с приходом азовского антициклона, который бывает примерно раз в два-три года. При этом период бабьего лета сменяет затяжное ненастье.
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Погода , Общество , Роман Вильфанд , Евгений Тишковец , Комсомольская правда
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