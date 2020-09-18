Прогноз погоды: Москву ждет очередное бабье лето 

Заслуженный эксперт Гидрометцентра, доктор наук Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды обещает Москве и другим регионам Центрального федерального округа (ЦФО) наступление бабьего лета во вторник, 22 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным Вильфанда, со следующего вторника температуры в Подмосковье и соседних областях вырастут до плюс 15-18 градусов. В среду и четверг, 23 и 24 сентября, воздух прогреется до 20 градусов выше ноля.

Ученый подчеркнул, что бабье лето, вызванное антициклоном, охватит все регионы ЦФО без исключения и задержится как минимум до четверга.

Конец этой недели, по прогнозу Вильфанда, все еще будет холодным. В пятницу, 18 сентября, во многих районах ЦФО похолодает сразу на десять градусов, до плюс 11-13 градусов тепла. Метеоролог подчеркнул, что для людей такая перемена будет ощутимой, хотя такие температуры нормальны для сентября.

В субботу и воскресенье, 19 и 20 сентября, температуры останутся примерно на таком же уровне.

Как сообщал «Рамблер», синоптики говорили, что прогноз погоды обещает в сентябре 2020 года сразу два бабьих лета: одно из них — короткое и не слишком ощутимое, второе — длинное и яркое. Первое, по мнению специалистов, пришлось на 1-4 сентября, второе прогнозировали с 10 по 17 сентября, но его сроки сместились.