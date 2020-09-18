Москве пообещали заморозки

На будущей неделе на москвичей явно дохнет холодом — в столице ожидаются первые заморозки. Но окончательно прощаться с теплом жителям столицы еще рано: уже к выходным солнце вновь разгонит тучи и заставит воздух прогреться почти до августовских значений. Более подробный прогноз читайте в материале «Газеты.Ru».

С началом новой недели осень в столице окончательно вступит в свои права и температура окажется рамках климатической нормы. Согласно прогнозу синоптиков центра погоды «Фобос», москвичи даже ощутят на себе первые заморозки.

В пятницу, 18 сентября, в Москве пройдут кратковременные дожди, небо весь день будет затянуто облаками. Температура днем составит всего +12…+14°C, а ночью и того меньше — +6…+8°C.

18 сентября свой профессиональный праздник отмечают российские секретари, которых в нашей стране, по приблизительным подсчетам, около миллиона. Им в этот день можем пожелать только взять себе выходной и как следует насладиться чашечкой кофе, приготовленной лично для себя: и пусть за окном будет лить дождь — настроение улучшится.

В субботу, 19 сентября, солнце все же пробьется сквозь тучи, однако температурный фон это мало изменит. Днем термометры все так же будут показывать +12…+14°С, а ночью +7…+9°С.

19 сентября свой День рождения отмечает компьютерный смайлик. Впервые он был использован в сентябре 1982 года — тогда профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман предложил двоеточие, дефис и закрывающую скобку для обозначения «улыбающегося лица» в тексте, который набирается на компьютере. Это стало серьезным пополнением электронного лексикона, так как с тех пор окрашивать сообщения эмоциями стало намного легче. Улыбайтесь:-).

В воскресенье, 20 сентября, облака окончательно рассеются, однако погода останется ветреной и по-осеннему холодной. В утренние часы возможны даже первые заморозки. В дневные часы температура составит +9…+11°С, ночью — +7…+9°С.

20 сентября отмечается Всемирный день риса, который сделали красным днем календаря еще в 1950 году. Этот праздник непременно стоит отметить соответствующим блюдом, будь то ризотто, долма, сладкий пудинг, суши или плов — можно даже совсем разгуляться и съесть вьетнамский фо бо с рисовой лапшой.

В понедельник, 21 сентября, температура в столичном регионе все же вырастет до более комфортных значений. Днем термометры покажут +13…+15°С, опустившись к ночи до +8…+10°С.

21 сентября отмечается Международный день мира или день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия. Каждый год мероприятия ООН , посвященные этому дню, традиционно начинаются с церемонии у Колокола мира в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Мы, в свою очередь, в этот день можем хотя бы постараться ни с кем не ругаться — мелочь, а тоже вклад в мир во всем мире.

Во вторник, 22 сентября, будет ненормально тепло — солнце и отсутствие осадков также будут сопровождаться довольно комфортными +16…+18°С днем и менее приятными +5…+7°С ночью.

22 сентября отмечается Всемирный день без автомобиля, который стал набирать популярность в России только с 2005 года. Смело оставляйте железного коня дома и отправляйтесь в путь на общественном транспорте, велосипеде или и вовсе пешком — благо погода позволяет.

В среду, 23 сентября, потепление продолжится благодаря антициклону. Температура днем +15…+20°С, ночью +6…+11°С.

23 сентября в мире отмечают День рождения жевательной резинки. Сейчас сложно представить жизнь без популярного способа освежить дыхание, и появился он уже много лет назад. В 1848 году Джон Куртис путем экспериментов, проводимых в домашних условиях, создал продукт, который напоминал конфету, однако состоял из искусственно созданной эластичной основы. Первоначально он использовал смолу и добавлял в нее легкие ароматизаторы. Сейчас технологии сильно шагнули вперед, а вот эффект остается все тем же.

В четверг, 24 сентября, синоптики обещают по-августовски теплую и сухую погоду. Несмотря на облака, которые все же будут проползать по небу, температура воздуха заставит москвичей возрадоваться — днем будет +19…+21°С, ночью +6…+11°С.

24 сентября отмечается Всемирный день моря, который обычно сопровождается экологическими акциями и митингами в разных странах мира. Мы же предлагаем просто с теплом вспомнить о летних днях и морской воде, с которыми ассоциируется отпуск у большой части населения. А еще лучше пересмотреть фотографии — пока отопление не включили, воспоминания могут греть лучше любой батареи.

В пятницу, 25 сентября, тепло в столице продолжит радовать отсутствием необходимости носить с собой зонт и судорожно искать новое пальто. Температура днем составит +20…+22°С, ночью +7…+12°С.

25 сентября отмечается Национальный день комиксов. Читать комиксы всегда интересно и легко, даже если вы не являетесь их фанатом. Их рассвет наступил в 1920-1930-х годах, когда были созданы «Утенок Дональд» и «Микки Маус». Сегодня они по-прежнему не теряют своей популярности и даже передаются из поколения в поколение, чтобы когда-нибудь стать раритетом.