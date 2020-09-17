ЧП в Подмосковье: люди пострадали от рухнувших деревьев

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Более двух с половиной тысяч человек остались без света из-за ливней и сильного ветра в Подмосковье , передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Электричество пропало в 65 населенных пунктах, где в 1 230 домах проживают 2 523 человека, сообщил собеседник агентства.

Зафиксировано падение более 110 деревьев, в результате чего повреждены более 20 автомобилей.

От падения деревьев в Московской области пострадали пять человек, трое из них получили травмы при падении дерева на остановку общественного транспорта в деревне Дубровки в городском округе Солнечногорск.

В Москве, по информации «Московского комсомольца» , ветер повалил 27 деревьев и повредил 10 автомобилей. Из-за ливня образовались локальные скопления воды, ведется их устранение.

Все объекты жизнеобеспечения столицы функционируют штатно.

Как сообщал «Рамблер», по прогнозам синоптиков, гроза, ливни, град и ветер с порывами до 26 м/с сохранятся в Москве и Подмосковье до конца суток 17 сентября.