Московская канатная дорога приостановила работу

Московская канатная дорога временно приостановила работу из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе канатной дороги в четверг, 17 сентября.

Сильный дождь обрушился на Москву в четверг, 17 сентября. Местами в столице ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду. Около тысячи сотрудников коммунальной службы дежурят на улицах Москвы для ликвидации подтоплений. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, штормовая погода сохранится в Москве в ближайшие часы.