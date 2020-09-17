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Московская канатная дорога приостановила работу из-за непогоды

Вечерняя Москва
1 час назад
Московская канатная дорога временно приостановила работу из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе канатной дороги в четверг, 17 сентября.
Московская канатная дорога приостановила работу
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
— Московская канатная дорога приостановила свою работу из-за погодных условий, — говорится в сообщении.
Сильный дождь обрушился на Москву в четверг, 17 сентября. Местами в столице ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду. Около тысячи сотрудников коммунальной службы дежурят на улицах Москвы для ликвидации подтоплений. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, штормовая погода сохранится в Москве в ближайшие часы.
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