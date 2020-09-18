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Россиянам рассказали, в какие регионы придет бабье лето 

ТК «Звезда» и ещё 31 1 час назад
В какие регионы РФ придет бабье лето
Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Уже в ближайший вторник части россиян стоит ожидать наступления теплых дней. На территорию Центрального федерального округа на следующей неделе придет бабье лето.
Соответствующий прогноз сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Увеличение температуры произойдет в связи с перемещением антициклона.
К пятнице этой недели столбики термометра упадут до 11-13 градусов выше нуля, однако через пару дней температура повысится вместе с повышением атмосферного давления.

«Прохладная, дождливая погода сменится теплой», — цитируют синоптика РИА Новости.

В среду и четверг жителей ЦФО ждет потепление вплоть до +20 градусов.
Ранее в Гидрометцентре рассказали об аномальном потеплении в Сибири и на Дальнем Востоке.
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Погода , Общество , РИА Новости
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