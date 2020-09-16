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«Это вместо бабьего лета»: пугающий прогноз появился в Сети 

Primpress 4 часа назад
«Это вместо бабьего лета»: пугающий прогноз появился в Сети
Фото: Primpress
В социальных сетях появился новый пугающий прогноз погоды для Приморского края, сообщает PRIMPRESS.
Скриншот прогноза опубликовал у себя на странице автор популярного блога «Погода 25 регион».
В прогнозе говорится, что в Приморье уже в ближайшее время пройдет дождь со снегом. То есть первые снежные осадки выпадут в середине сентября, хотя бабье лето еще даже не пришло.
Впрочем, метеоэксперт не подтвердил данные метеорологического сайта.
«А кто-то всё ждёт бабье лето! Ну а если серьёзно, то с прогнозом от рп5 не согласен, осадков в смешанном виде по данным на сегодняшний вечер не наблюдаю нигде в крае на завтра», — отметил он.
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Погода , Приморский Край
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