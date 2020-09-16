«Это вместо бабьего лета»: пугающий прогноз появился в Сети 

В социальных сетях появился новый пугающий прогноз погоды для Приморского края , сообщает PRIMPRESS.

Скриншот прогноза опубликовал у себя на странице автор популярного блога «Погода 25 регион».

В прогнозе говорится, что в Приморье уже в ближайшее время пройдет дождь со снегом. То есть первые снежные осадки выпадут в середине сентября, хотя бабье лето еще даже не пришло.

Впрочем, метеоэксперт не подтвердил данные метеорологического сайта.

«А кто-то всё ждёт бабье лето! Ну а если серьёзно, то с прогнозом от рп5 не согласен, осадков в смешанном виде по данным на сегодняшний вечер не наблюдаю нигде в крае на завтра», — отметил он.