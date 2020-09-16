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Погода в Москве: На Москву обрушится ураган 

Ura.Ru 20 минут назад
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности. В ближайшие два дня в столице России и близлежащем регионе ожидаются сильные порывы ветра.

«Предупреждение вводится с девяти часов утра четверга до девяти часов вечера пятницы. Ожидается, что порывы ветра могут достигать семнадцати метров в секунду», — приводит агентство «Подмосковье сегодня» информацию, полученную от Гидрометцентра России.

Эксперты также сообщают о значительных перепадах температуры. Так 17 сентября воздух в столице прогреется до 2 градусов. А уже 18 сентября температура упадет до 11 градусов. Также возможны дожди.
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Погода , Видео , Новости Москвы , Общество
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