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Прогноз погоды: россиянам предрекли сложный октябрь 

Алиса Селезнёва 3 часа назад
Прогноз погоды: россиянам предрекли сложный октябрь
Фото: ТАСС
Октябрь в России отметится нестабильной погодой, ливнями на юге и ранним приходом зимы в Сибири.
Особенно сложный второй месяц осени синоптики прогнозируют в Сибири. Уже к середине октября резкое похолодание накроет весь регион. В Новосибирске с 19 октября ожидается около нуля, ночные заморозки, снег. В Барнауле будет еще холоднее, в конце октября местных жителей ждет около минус 10-15 градусов.
В Крыму с приходом октября закончится бархатный сезон.
Прогноз погоды обещает крымчанам и гостям курорта дожди и понижение температуры до +10-15 градусов. Однако вторая половина месяца подарит теплые дни с температурой воздуха до + 21. Но уже к концу октября вновь похолодает.
В Москве ожидается всего 10-11 дождливых дней за месяц, несмотря на то, что октябрь обычно щедр на осадки. Температура будет колебаться от 10 до 17 градусов выше нуля днем, ночами москвичей ждут заморозки. При этом, согласно прогнозу погоды, начнется второй месяц осени с резкого похолодания в регионе, но уже 2 октября потеплеет до +14.
Также синоптики прогнозируют сложный месяц и для жителей Санкт-Петербурга. Их ждет температура воздуха в + 10 градусов, а 25-27 числа ливни и шквалистый ветер, которые могут привести к наводнению.
Урал же в октябре также ждут осадки, сложная и нестабильная погода. Синоптики прогнозируют, что во второй половине месяца днем в Екатеринбурге в среднем будет около + 5-7. При этом жителей Челябинска и Магнитогорска ждет более промозглая погода. Здесь первый снег можно ожидать уже в середине октября. В конце же месяца фактически наступит зима: минус 6-8 и снегопады.
Как сообщал «Рамблер», летом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отмечал, что на юге страны температура воздуха отличалась от нормы в сторону понижения, в то время как на севере была выше устоявшихся значений.
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Погода , Барнаул , Новосибирск , Республика Крым
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