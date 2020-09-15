Прогноз погоды: развеян миф о зиме 

Эксперт центра «Фобос» Вадим Заводченков заявил, что прогноз погоды на зиму не зависит от того, какие температуры были летом.

Как сообщал «Рамблер», ранее метеоролог Екатерина Пестрякова заявила, что прогноз погоды обещает России морозную зиму. Первых морозов, по ее словам, можно ждать с ноября.

Пестрякова отмечала, что вероятность холодной зимы составляет около 90 процентов. Она связала это с тем, что лето-2020 было жарким

Заводченков отметил, что связь холодной зимы и жаркого лета — всего лишь народная примета.

«Ни один настоящий метеоролог с уверенностью сейчас не способен сказать — чего ждать зимой», — подчеркнул он.

Эксперт заверил, что взаимосвязи между погодой разных времен года нет.

Также Заводченков рассказал, что в 2021 году ученые пересмотрят климатические нормы, действовавшие последние 30 лет. По его прогнозу, нормы осадков изменятся в сторону уменьшения, а температурные нормы — вырастут. Благодаря изменениям синоптики смогут избегать в прогнозах понятия «погодной аномалии».