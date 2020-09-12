Бабье лето продвигается по России

Юрий Варакин. Приморье стало первым регионом России , в котором наступило бабье лето. Об этом рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета

Можно сказать, что хорошая осенняя погода, или бабье лето, наступило в Приморском крае. Там, несмотря на прошедшие тайфуны и циклон, который сейчас там, всё это будет оказывать влияние и ухудшать погоду до конца второй декады сентября, — заявил специалист в интервью РИА Новости.

По его словам, затем тёплая погода придёт в Хабаровский край Еврейскую автономную область и на Сахалин. Точно на следующей неделе не будет бабьего лета на Урале и в Сибири. Там активны циклоны.

Если говорить про Центральную Россию, то точно будет бабье лето три-четыре дня на северо-западе. Там сформируется в начале третьей декады, после 21-го числа, над Скандинавией антициклон. Он постепенно будет расширяться и смещаться на восток: затронет территорию Калининграда, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Псковской области, — отметил Варакин.

Он допустил, что в центре страны следующая неделя будет дождливой, а антициклон доберётся туда, возможно, после 22 сентября. Если бабье лето не придёт в Центральную Россию в сентябре, то оно может быть в октябре, хотя и с более низкими температурами. Синоптик добавил, что на юге европейской части России наступления бабьего лета можно ожидать в октябре или ноябре.