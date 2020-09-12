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Погода в России: в Росгидромете рассказали о продвижении бабьего лета по России 

News.ru и ещё 4 54 минуты назад
Бабье лето продвигается по России
Фото: News.ru
Приморье стало первым регионом России, в котором наступило бабье лето. Об этом рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Можно сказать, что хорошая осенняя погода, или бабье лето, наступило в Приморском крае. Там, несмотря на прошедшие тайфуны и циклон, который сейчас там, всё это будет оказывать влияние и ухудшать погоду до конца второй декады сентября, — заявил специалист в интервью РИА Новости.

По его словам, затем тёплая погода придёт в Хабаровский край, Еврейскую автономную область и на Сахалин. Точно на следующей неделе не будет бабьего лета на Урале и в Сибири. Там активны циклоны.

Если говорить про Центральную Россию, то точно будет бабье лето три-четыре дня на северо-западе. Там сформируется в начале третьей декады, после 21-го числа, над Скандинавией антициклон. Он постепенно будет расширяться и смещаться на восток: затронет территорию Калининграда, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Псковской области, — отметил Варакин.

Он допустил, что в центре страны следующая неделя будет дождливой, а антициклон доберётся туда, возможно, после 22 сентября. Если бабье лето не придёт в Центральную Россию в сентябре, то оно может быть в октябре, хотя и с более низкими температурами. Синоптик добавил, что на юге европейской части России наступления бабьего лета можно ожидать в октябре или ноябре.
Ранее NEWS.ru сообщал, что потепление ожидается в столичном регионе 12 и 13 сентября, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По её словам, к выходным погода наладится — затяжные осадки прекратятся, однако в воскресенье местами может пройти кратковременный дождь. Днём жителей Москвы порадует солнце и около 20 градусов тепла. В области воздух прогреется до 16–21 градуса.
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Комментарии
Погода , Общество , Юрий Варакин , Татьяна Позднякова , Росгидромет , РИА Новости , Еврейская Автономная Область , Приморский Край
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