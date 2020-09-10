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Шторм в Петербурге: повалены сотни деревьев 

Вероника Полынина 39 минут назад
Шторм в Петербурге: повалены сотни деревьев
Фото: vk.com/spb_today
В Санкт-Петербурге бушует непогода, передает «Фонтанка». Штормовой ветер валит деревья и рушит шаткие конструкции, в ряде населенных пунктов из-за обрыва проводов на несколько часов пропало электричество, вода в петербургских водоемах стремительно прибывает.
По данным городского управления МЧС, уровень Финского залива у гидропоста «С1 Невская губа» за два часа поднялся с 67 см до 97 см. Уровень Невы повысился до 154 см.
У Петропавловской крепости нагонная волна затопила набережную.
К 22.00 спасатели отработали 374 вызова, большая часть которых касалась поваленных деревьях, вырванных с корнем дорожных знаках, сорванной кровле и обрушившихся рекламных конструкциях.
Повреждены 14 легковых автомобилей, сообщается о двух пострадавших.
На Приморском шоссе в районе Тарховки дерево упало на проезжую часть, перекрыв движение в обе стороны.
Сильный ветер повредил провода и оставил без света жителей Рыбацкого, деревню Рапполово Всеволжского района Ленингрдской области, несколько населенных пунктов в Гатчинском районе. Жители Купчино из-за аварии на насосной станции остались без холодной воды.
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Погода , Происшествия , Фонтанка.Ру , Санкт-Петербург
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