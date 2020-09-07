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Москвичей предупредили о резком изменении погоды в городе 

Свободная пресса и ещё 1 1 час назад
Москвичей предупредили о резком изменении погоды
Фото: РИА Новости
В Москве на смену летнему теплу придет ветреная и дождливая погода. Уже во вторник, 8 сентября, в городе прогнозируются осадки, возможна гроза с сильными порывами ветра, столбики термометров днем не поднимутся выше 18 градусов. Об этом сообщили журналистам в Метеобюро.
По словам синоптиков, в ближайшие дни погоду в мегаполисе будут определять холодные атмосферные фронты. Ночные температуры составят около 10 градусов, днем будет около 17-19 градусов. В среду, четверг и пятницу порывы ветра в дневные часы могут достигать 13-18 метров в секунду.
Относительное улучшение погоды произойдет к выходным: ветер стихнет, но фон температуры останется на том же уровне.
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Погода , Новости Москвы
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