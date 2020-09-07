Москвичей предупредили о резком изменении погоды

Москве на смену летнему теплу придет ветреная и дождливая погода. Уже во вторник, 8 сентября, в городе прогнозируются осадки, возможна гроза с сильными порывами ветра, столбики термометров днем не поднимутся выше 18 градусов. Об этом сообщили журналистам в Метеобюро.

По словам синоптиков, в ближайшие дни погоду в мегаполисе будут определять холодные атмосферные фронты. Ночные температуры составят около 10 градусов, днем будет около 17-19 градусов. В среду, четверг и пятницу порывы ветра в дневные часы могут достигать 13-18 метров в секунду.

Относительное улучшение погоды произойдет к выходным: ветер стихнет, но фон температуры останется на том же уровне.