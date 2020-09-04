Роман Вильфанд. Температуру выше климатической нормы на 2–6 градусов прогнозирует Гидрометцентр в ряде регионов в ближайшие дни, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России

Невыносимая, по словам синоптика, жара ожидается на юге европейской части России. В частности, в Белгородской, Курской, Воронежской областях температура поднимется до +35…+37 градусов, в Краснодарском крае и Адыгее прогнозируется до +39 градусов, передаёт ТАСС.

На всей европейской территории антициклональный режим, но на востоке северные ветры, потому там низкая температура, а на остальной территории либо на 2–4 градуса, либо на 5–6 градусов выше нормы, — отметил Вильфанд.

В Сочи и Симферополе в ближайшие дни температура поднимется до +37 градусов.

Как писал NEWS.ru ранее, лето 2020 года в Северном полушарии стало самым жарким за всю историю наблюдений. Аномальные температуры были зафиксированы в Арктике, в среднем они превышали норму на 3–5 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.