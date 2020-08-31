Россиянам предрекли «суровую» зиму

Климатолог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова рассказала в беседе с Ura.ru, что грядущая зима с высокой вероятностью будет "суровой".

"Где-то 90%, что зима будет суровая, потому что было жаркое лето", — отметила Пестрякова.

По ее мнению, холода окажутся серьезными, однако маловероятно, что они продлятся всю зиму.

"Судя по долгим дождям, будут и оттепели. Средняя дата начала зимы у нас всегда 7 ноября, но в последнее десятилетие она начиналась позже. Я думаю, в этом году в ноябре зима уже начнется", — указала климатолог.

Пестрякова добавила, что Гидрометцентр предварительно также заявляет о сильных морозах грядущей зимой, при этом прохладной окажется и осень.