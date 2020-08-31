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Погода в России: Россиянам предрекли «суровую» зиму 

РИА Новости и ещё 11 36 минут назад
Россиянам предрекли «суровую» зиму
Фото: © РИА Новости / Игорь Подгорный
Климатолог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова рассказала в беседе с Ura.ru, что грядущая зима с высокой вероятностью будет "суровой".

"Где-то 90%, что зима будет суровая, потому что было жаркое лето", — отметила Пестрякова.

По ее мнению, холода окажутся серьезными, однако маловероятно, что они продлятся всю зиму.

"Судя по долгим дождям, будут и оттепели. Средняя дата начала зимы у нас всегда 7 ноября, но в последнее десятилетие она начиналась позже. Я думаю, в этом году в ноябре зима уже начнется", — указала климатолог.

Пестрякова добавила, что Гидрометцентр предварительно также заявляет о сильных морозах грядущей зимой, при этом прохладной окажется и осень.
Ранее директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин рассказал радио Sputnik, что осень в 2020 году наступит примерно в середине сентября, так как изменение климата привело к сдвигу сезонов и расхождению с календарем.
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Погода , Общество , Алексей Кокорин , ИА Sputnik
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